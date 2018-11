Draagbare gps gestolen TVDZM

06 november 2018

Langs de Blarenberglaan in Mechelen hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. De dief sloeg het raam van het voertuig in. Daarna ging de dief ervandoor met een draagbare gps en enkele boorddocumenten. De daders zijn spoorloos.