Dorpshuizenwerking kan nominatie niet verzilveren 14 maart 2018

De stad Mechelen heeft afgelopen weekend naast de Vlaamse GoeBezig-prijs gegrepen. De stad was genomineerd voor de vorig jaar vernieuwde dorpshuizenwerking, maar moest de duimen leggen voor een project uit Hoogstraten. De GoeBezig-prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en stimuleert bewonersparticipatie en dorpenbeleid. "We streven ernaar om van de dorpshuizen echte multifunctionele ontmoetingsplekken te maken met actieve betrokkenheid. De aanstelling van drie dorpsconsulenten die als brugfiguren ten dienste staan van de bewoners en hen ondersteunen om zich als vrijwilligers mee in te zetten voor een goede dorpswerking, werd door de jury als een meerwaarde beschouwd", aldus schepen Katleen Den Roover (N-VA). (WVK)