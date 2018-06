Dorpen zoeken dichters 19 juni 2018

02u48 0

'Gedichten uit de Dorpen'. Dat is de naam van een gedichtenwedstrijd die de stad Mechelen organiseert voor bewoners en verenigingen van Heffen, Leest, Walem, Muizen en Battel. De wedstrijd komt er nadat Gust Moens een dorpsgedicht schreef over zijn Hombeek. Dat gedicht zal een plaats krijgen in het nieuwe dorpshuis dat in september opengaat. "Een soortgelijke actie willen we nu in de andere dorpen", zegt schepen Björn Siffer (Groen). "Vanaf 20 september zal elk dorpshuis over een mooi gedicht beschikken." De wedstrijd loopt tot 9 september.Info: ww.mechelen.be/gedichtenwedstrijd. (WVK)