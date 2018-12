Dorp loopt storm voor heemkundig fotoboek Wannes Vansina

20 december 2018

Schrijvers zijn Steven Andries en Jozef Du Bin. Achter de schermen werkten Annie Bauweleers, Walter Schaltin, Fons Van Baelen, Stef Van Osta, Willy De Vos en Herman Nauwelaerts mee. Samen noemen zij zichzelf ‘Lemmen Dol’, naar een bekend Muizens dorpsfiguur. Morgen vrijdagavond stellen de makers ‘Muysen-Muizen’ voor in zaal Rerum Novarum om 19.30 uur. De auteurs wisten dat de interesse voor heemkunde en dorpsgeschiedenis groeit, maar dat het zo’n vaart zou lopen, hadden ze niet gedacht. “Morgenavond wordt één van de zeldzame momenten waarop het ooit zo bruisende dorp weer tot leven komt. Bijzonder is dat de interesse grensoverschrijdend en niet vereniging-gebonden is. Zowel bewoners van Sint-Lambertus als Sint-Albertus, van volksbuurten en villawijken, ‘nieuwe’ en ‘oude’ inwoners, jong en oud zullen present zijn.” Foto’s staan centraal in het boek. Telkens werd een oude foto gepaard aan een nieuwe. Dat kan gaan over een locatie, een verenging, een personage, een gewoonte… Veel aandacht gaat naar persoonlijke verhalen. Eindigen doet het boek met de fusie in 1977. “Ter voorbereiding van het boek werd een 30-tal 90- en 80-jarigen geïnterviewd, werden 2.000 oude foto’s verzameld en werd archiefonderzoek gedaan. Veel foto’s komen uit familiearchieven en hebben dus een exclusieve waarde. Wellicht zullen er later vele naar de Regionale Beeldbank verhuizen.” Het boek met 212 pagina’s, 250 foto’s en 80 verhalen kan tijdens de presentatie afgehaald of ter plaatse aangeschaft worden (voor 25 euro). Vanaf 22 december in de namiddag worden de weinige resterende exemplaren verkocht in de Proxy Delhaize in Muizen.