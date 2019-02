Dorothee Charlotte Bosmans verkozen tot voorzitter Jong CD&V Wannes Vansina

14 februari 2019

12u05

De leden van Jong CD&V Mechelen hebben een nieuwe voorzitter gekozen: Dorothee Charlotte Bosmans (20). Zij zal de afdeling de komende drie jaar leiden en is meteen ook de jongste jongerenvoorzitter in de geschiedenis van de jongerenbeweging. “Ik ben heel blij met de kans die de leden mij geven om onze jongerenafdeling verder uit te bouwen en te werken aan thema’s die jongeren belangrijk vinden.” De jongeren willen werken rond drie thema’s: jongerenwelzijn, mobiliteit en klimaat. “De bedoeling is om elk jaar een grote actie op te zetten rond een van de thema’s waarbij we de jongeren in onze stad betrekken. Daarnaast willen we vooral een mooi evenwicht vinden tussen het luisteren naar jongeren, leuke activiteiten organiseren en meewerken aan het beleid.” Bosmans, die sociaal werk studeert aan de hogeschool in Leuven, volgt Wouter Van Butsel op.