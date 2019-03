Doorbraak in onderzoek naar overvallen op apothekers: “Meerderjarige aangehouden, minderjarige opgepakt.” Tim Van der Zeypen

12 maart 2019

19u00 0 Mechelen De recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een doorbraak geforceerd in het onderzoek naar de verschillende overvallen op Mechelse apothekers. “Er werden twee verdachten opgepakt”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Het onderzoek gaat intussen verder.

Een maand na eerste overval op een Mechelse apotheek heeft het gerecht een doorbraak kunnen forceren. Sinds 12 februari 2019 werden er vier overvallen gepleegd op twee apothekers. Apotheek Multipharma langs de Battelsesteenweg kreeg de overvallers drie keer over de vloer. De twee laatste keren vonden de overvallen zelfs binnen de 72 uur plaats. Ook bij een apotheek op de Hombeeksesteenweg werd er een overval gepleegd.

Meteen na de verschillende overvallen startte de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket een gerechtelijk onderzoek op onder leiding van onderzoeksrechter Theo Byl. “Dat leidde uiteindelijk tot verschillende huiszoekingen en verhoren”, vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Uiteindelijk werden er twee personen gearresteerd. “Het gaat om een meerderjarige en een minderjarige”, aldus Claessens. “De meerderjarige werd intussen al voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Na zijn verhoor werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst.”

Bekend

De meerderjarige verdachte is een negentienjarige uit Zemst. Hij zou volgens onze informatie gekend zijn bij politie en gerecht en verscheen tijdens zijn minderjarigheid enkele keren voor de jeugdrechter. De tiener werd na zijn voorleiding opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt beslissen of hij langer in de cel blijft. De minderjarige verdachte zou een Mechelaar zijn. Hij zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Wat er met hem zal gebeuren, is nog niet bekend.

Linken?

Het onderzoek naar de overvallen gaan intussen verder. Of de twee tieners verantwoordelijk zijn voor alle overvallen of dat er nog meerdere verdachten zijn, is momenteel nog niet bekend. “Het onderzoek is momenteel nog volop lopende en zal de komende weken worden verder gezet”, besluit parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Naast de overvallen op de apothekers zal ook nog worden onderzocht of er een link is op bakkerij Opsinjoor in de Mechelse wijk Nekkerspoel. Die werd midden januari overvallen door een gewapend duo. Net zoals bij de apothekers, werd er kort voor sluitingstijd toegeslagen.

Bij de Mechelse apothekers heerst er een voorzichtige tevredenheid. “Hopelijk stopt het nu”, klinkt het nog bij enkele apothekers.