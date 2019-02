Doorbraak in onderzoek naar brandstichtingen in Mechelen-Zuid: “Verschillende arrestaties uitgevoerd” Tim Van der Zeypen

22 februari 2019

20u35 0 Mechelen Het Mechelse gerecht heeft een doorbraak gerealiseerd in het onderzoek naar de brandstichtingen in Mechelen-Zuid. Sinds afgelopen weekend werden er voornamelijk auto’s, waaronder ook die van de politie, in brand gestoken. Tijdens verschillende huiszoekingen, werden de afgelopen twee dagen verschillende personen opgepakt.

De Mechelse hulpdiensten werden afgelopen week verschillende keren geconfronteerd met verdachte branden. Zo werd er eerst een bushokje in brand gestoken, later volgden verschillenden auto’s. In de Reinheidstraat werd de ruit van een bestelwagen van Fluvius (het voormalige Eandis, red.) ingeslagen, overgoten met benzine en in brand gestoken. Een nacht later werd een lichte vrachtwagen van de stad Mechelen geviseerd en raakte opnieuw een bestelwagen van Fluvius beschadigd door de hitte. Afgelopen dinsdag tot slot werd er een gat in de haag van de parking van autogarage Mercedes gemaakt en twee bestelwagen van de lokale politiezone Brussel in brand gestoken.

Intensief onderzoek

De politie startte een onderzoek op. Het parket werd ingelicht en stuurde het labo en een branddeskundige ter plaatse. Onder leiding van Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl voerden vijftien speurders van de lokale recherche een intensief onderzoek naar de brandstichters. “Er werden enkele personen in beeld gebracht en het onderzoek leidde tot enkele tussenkomsten en verschillende huiszoekingen”, meldt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Verschillende personen zijn intussen ook gearresteerd.” Deze verdachten zouden volgens onze informatie intussen voorgeleid zijn voor de onderzoeksrechter. Of ze ook werden aangehouden, wil het parket niet kwijt. “Hierover zal later gecommuniceerd worden”, aldus Claessens.

“Ongerustheid”

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) reageert tevreden op de kordate aanpak van zijn politiediensten, het parket en de onderzoeksrechter. “Ik kan alleen maar tevreden zijn”, luidt het. “Deze personen hebben voor ongerustheid gezorgd in Mechelen-Zuid en veel schade aangericht. Door deze individuen op te sluiten in de gevangenis wordt er een duidelijk signaal gegeven dat wij dergelijke daden niet tolereren.”

Over het motief van de brandstichters is momenteel niet veel bekend. In de buurt werd de afgelopen week druk gespeculeerd. Velen zien in de brandstichtingen represailles van enkele jongeren nadat de politie een buurtbewoner had dood geschoten toen die gewapend met een mes zijn vrouw, enkele klanten van een supermarkt en een buurtbewoonster te lijf was gegaan. Hierover wou het gerecht nog geen commentaar kwijt. “Verder onderzoek zal dit nu moeten uitmaken”, besluit Claessens. “Het onderzoek is nog steeds volop aan de gang.”

Samenwerking

Het parket benadrukt nog dat de snelle doorbraak in het onderzoek naar de brandstichtingen een gevolg is van een doorgedreven en succesvolle samenwerking tussen de lokale politie van de politiezone Mechelen-Willebroek, het parket en de onderzoeksrechter.