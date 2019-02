Doorbraak in onderzoek naar brandstichtingen in Mechelen: “Verschillende arrestaties” Tim Van der Zeypen

22 februari 2019

19u15 7 Mechelen Er is een doorbraak in het onderzoek naar de verschillende brandstichtingen in Mechelen-Zuid. Dat meldt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De politie zou bij verschillende huiszoekingen meerdere personen hebben opgepakt.

Er zouden volgens onze informatie ook verdachten voorgeleid zijn bij de onderzoeksrechter, maar hierover wou het parket geen commentaar kwijt. Volgende week belooft het parket meer uitleg.

“Ik ben onder de indruk en tevreden met de kordate aanpak van de politiediensten, het parket en de onderzoeksrechter”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Hierdoor zitten reeds criminelen in de gevangenis en daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn. Zij hebben voor ongerustheid gezorgd in Mechelen-Zuid en veel schade aangericht. Door deze individuen op te sluiten in de gevangenis wordt er een duidelijk signaal gegeven. Wij tolereren zulke daden niet in Mechelen.”

Bekijk ook: