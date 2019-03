Dood 19-jarige studente dompelt Thomas More in diepe rouw Wannes Vansina

05 maart 2019

De Thomas More-hogeschool in Mechelen heeft vandaag een rouwregister geopend voor Kiara Nunes de Sá. De studente ‘International Communication and Media’ met Portugese roots overleed maandag ten gevolge van een ziekte. Ze was amper 19. Woordvoerder Luc Damen spreekt van een “groot drama”. “De medestudenten werden gisteren via mail, deze ochtend in de klas op de hoogte gebracht om hen de gelegenheid te bieden om van gedachte te wisselen. In een lokaal werd een rouwregister gelegd waar studenten en docenten een boodschap kunnen achterlaten. We bekijken met de familie of we verder nog iets kunnen doen”, licht hij toe. Ook de komende weken kunnen de studenten psychologische begeleiding krijgen indien nodig. De uitvaartplechtigheid wordt op 9 maart georganiseerd door Begrafenissen Pues in Holsbeek.