Domus stopt op 50ste verjaardag 31 januari 2018

02u32 0 Mechelen Het bekende Domus in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen houdt er over enkele maanden mee op te bestaan. Uitbaatster Debbie Waterschoot (56) zet haar winkel stop, uitgerekend op de vijftigste verjaardag.

Waterschoot nam de zaak zeven jaar geleden over van Marcel De Roover, die de winkel in mei 1968 opende. "Op vakantie heb ik alles eens op een rijtje gezet. Op de rand van het zwembad heb ik beslist Domus stop te zetten. Niet gemakkelijk, want het is mijn kindje", vertelt ze. De reden: het wordt alsmaar moelijker om rendabel te zijn. Ze verwijst naar de verminderde interesse bij een jonger publiek, de online verkoop door onder meer leveranciers en naar de moeilijkere bereikbaarheid met de wagen. "Ik was klant toen ik hoorde dat de winkel over te nemen stond. Het had langer mogen duren, maar ik heb zeker geen spijt van mijn beslissing om te winkel over te nemen. Ik heb mij geamuseerd." Wanneer het doek valt, is nog onduidelijk. Sinds zaterdag verkoopt ze uit (alles staat -20%), maar ze weet niet hoelang het zal duren vooraleer haar winkel is leegverkocht. Waterschoot weet ook niet wat met het pand - waarvan ze deels eigenaar is - zal gebeuren. "Kandidaten voor de winkel of het pand mogen altijd contact opnemen." Zelf gaat de voormalige leerkracht op zoek naar een andere baan. (WVK)