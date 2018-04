Domino's Pizza opent in De Student 21 april 2018

De Amerikaanse keten Domino's Pizza heeft deze week een vestiging geopend in Mechelen. Dat in het voormalige café De Student op de Zandpoortvest. De Libanese uitbater had al vier zaken: drie in Leuven en een in Sint-Katelijne-Waver. Volgens de man kreeg hij geregeld van Mechelaars de vraag waarom er nog geen Domino's was in hun stad. De erg Amerikaans aandoende pizzazaak telt tien medewerkers. Ze leveren de pizza's aan huis met elektrische fietsen. (WVK)