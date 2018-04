Dollemansrit eindigt met 15 maanden cel 10 april 2018

02u34 0

Sultan Z. (20) uit Mechelen is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijftien maanden. De twintiger maakte het op 11 oktober 2017 erg bont. Enkele dagen nadat hij in Mechelen een Volvo stal, werd hij klemgereden in Antwerpen na een heuse achtervolging. De achtervolging kwam tot stand nadat hij werd geflitst met een extreem hoge snelheid. Ook bij de achtervolging zelf werden erg hoge snelheden gemeten. Nadat hij werd klemgereden op de Singel, gedroeg hij zich ook agressief. Zo wou hij een van de agenten omver rijden nadat hij werd tegengehouden. "Weerspannig? Nee, ik moest de deur openen maar tegelijk mijn handen omhoog houden. Hoe gaat dat dan? Met mijn mond", reageerde hij op zitting. De rechter vond die uitleg niet geloofwaardig. Net zoals die over de diefstal. "Ik heb die auto gehuurd via een kennis", probeerde hij zich vrij te pleiten. Aan de eigenares van de Volvo moet hij een schadevergoeding van bijna 7.000 euro. (TVDZM)