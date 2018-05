Dolle rit na discussie met vriendin AGENT GEWOND BIJ ACHTERVOLGING TIM VAN DER ZEYPEN

02u32 0 Mechelen Een dertigjarige vrouw uit Zemst heeft in het centrum van Mechelen een dolle rit gemaakt. Dit alles na een discussie met een vriendin. Ze reed ei zo na een fietspatrouille aan en botste tegen een politieauto. Een agent raakte gewond. De onderzoeksrechter plaatste haar onder elektronisch toezicht.

Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout heeft de vrouw afgelopen weekend in verdenking gesteld van poging doodslag, slagen en verwondingen en diefstal. Afgelopen vrijdag kort voor 15.30 uur ging de vrouw helemaal door het lint. "In de Van Hoeystraat ontstond er een discussie met een vriendin. Ze nam haar autosleutel af en reed weg met de auto van het slachtoffer", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Ze reed enkele toertjes met de auto van de vrouw om vervolgens de auto opnieuw te parkeren in de straat van het slachtoffer."





Eigen auto

Ondertussen was de vrouw weer met haar eigen auto verder gereden. De politie van de zone Mechelen-Willebroek was al gealarmeerd en wou ter hoogte van de Zelestraat een eerste keer ingrijpen. Alleen probeerde de dertigjarige vrouw de aankomende fietspatrouille van de politiezone te slim af te zijn. "Ze reed de agenten ei zo na aan en sloeg vervolgens op de vlucht", gaat parketwoordvoerster Claessens verder.





De politie startte hierop een achtervolging. Enkele andere politiepatrouilles reageerden op de oproep. Op verschillende momenten probeerden ze de vrouw klem te rijden, maar slaagden daar niet meteen in. Via de Sint-Katelijnestraat en de Nieuwe Beggaardenstraat reed de dertigjarige verder naar de Wollemarkt. Daar reed ze bewust tegen de auto van het hondenteam van de politie aan. Een agent moest naar het ziekenhuis overgebracht worden, maar zou volgens onze informatie nauwelijks gewond zijn.





Veel vragen

"Uiteindelijk kon de vrouw wat verder alsnog ingerekend worden", stelt Lieselotte Claessens nog. "Een agent raakte daarbij gewond."





Na haar arrestatie werd de vrouw uit Zemst voorgeleid bij de Mechelse onderzoeksrechter. De vrouw werd verhoord. Waarom de dertigjarige door het lint ging en op de vlucht sloeg is nog niet duidelijk. Ook over de aanleiding van de discussie tussen de dertigjarige en haar vriendin bestaat niet veel duidelijkheid.





Enkelband

De onderzoeksrechter in Mechelen besloot om de vrouw uit Zemst aan te houden. Alleen moet ze niet opnieuw naar de gevangenis. De onderzoeksrechter gaf haar een enkelband. Binnenkort zal ze zich voor de feiten moeten gaan verantwoorden voor de rechter.