Dokter AZ Sint-Maarten boekt resultaat met innovatieve onderzoeksmethode naar lymfoedeem Wannes Vansina

01 februari 2019

17u32 0

Dokter Guido Giacalone van AZ Sint-Maarten in Mechelen heeft als eerste in België ultra-hoge-frequentie echografie gebruikt voor het in kaart brengen van lymfoedeem. Dat is een chronische aandoening waarbij een opstapeling van vocht leidt tot zwelling van een lichaamsdeel.

Hij voerde een vergelijkend onderzoek bij meer dan vijftig patiënten en kon dankzij de patiëntvriendelijke ultra-hoge-frequentie echografie voor het eerst de allerkleinste vaten van ons lichaam in beeld brengen én het functioneren van de kleppen.

“Dit leidt op termijn tot meer inzicht in de aandoening, die toch een grote impact heeft op het leven van duizenden mensen in België. Anderzijds kan men bij patiënten waarbij een heelkundige ingreep noodzakelijk is, met behulp van de ultra hoge-frequentie echografie de beste lymfevaten identificeren zodat het effect van een microchirurgische ingreep maximaal is”, klinkt het veelbelovend. De studie werd gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open.