Doek valt voor gordijnenwinkel In de Cité FAMILIEZAAK NA 81 JAAR VERKOCHT: PROXY DELHAIZE KOMT IN DE PLAATS WANNES VANSINA

29 augustus 2018

02u31 0 Mechelen Het doek valt eind deze week over In de Cité, de grote gordijnenwinkel in de Mechelse Bruul. Marc Christiaens verkocht de familiezaak, die zijn grootouders in 1937 oprichtten, aan een projectontwikkelaar. In de plaats komt een Proxy Delhaize.

In de Cité is intussen zo goed als leeg. Wat nog rest van stock, staat in de etalage die de afgelopen jaren liefdevol werd ingericht als 'kamertjes'. Marc en echtgenote Anne Beckers (beiden 59) zitten met een dubbel gevoel. In de Cité was hun leven en ze hebben de gordijnenwinkel altijd graag gedaan. "We hebben een bod gekregen, ook al stond de zaak niet te koop. Het gebeurde trouwens wel vaker dat ze kwamen polsen of we niet wilden verkopen. Omdat we bijna 60 zijn en de kinderen geen interesse hebben - ze hebben alle drie een goede job - hebben we dit keer 'ja' gezegd", lichten ze hun beslissing toe. Het was Marcs grootvader die de zaak startte in 1937, in de Geitestraat.





Overal 'brol'

"Mijn grootouders wilden aanvankelijk de Kleine Cité in Antwerpen (die overigens nog altijd bestaat, red.) overnemen, maar toen dit niet doorging, hebben ze dan maar hun eigen Cité opgericht. In de jaren 50 verhuisde de zaak naar de Bruul en was de winkel gevestigd in wat nu de etalage is. In 1968 is de huidige winkel gebouwd in de toenmalige tuin." Het complex is enorm. Het is zo'n 800 vierkante meter en omvat ook vijf appartementen. Het was een enorm werk om alles leeg te maken.





"Tot in de kleinste hoeken zat 'brol'. Al het materiaal van drie generaties stak hier nog", zegt Anne. Tot de allereerste facturen toe. "Kijk, de allereerste gedateerd op 14 januari 1937", toont Marc. "Het was toen nog in het Frans. Rue de la Chèvre. Ik heb ook alle oorlogsfacturen. Daarop is evenwel niks van de oorlog te merken, zelfs geen Duitse stempel staat erop", zegt Marc. "Ze staken in een kast. Eerst dacht ik dat deze leeg was, maar ze bleek nog door te lopen boven het vals plafond", vult Anne aan.





Karpervijver

Ze hopen dat zoveel mogelijk van het interieur bewaard kan blijven, al zal dat allicht niet het geval zijn voor de vijver met karpers midden in de toonzaal. "Daar is ooit 'ne kleine' ingevallen", haalt Anne herinneringen boven. "Vele jaren later kwam hier een vader met twee kleine kinderen binnen. 'Niet te dicht komen. Er is ooit iemand ingevallen', waarschuwde ik. 'Dat was ik', antwoordde de vader."





Marc en Anne willen nu van het leven en hun kleinkind genieten. In de plaats van de winkel komt een vestiging van Proxy Delhaize. "We hebben de ambitie om begin volgend jaar en zeker in de eerste jaarhelft te openen", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Een vergunning voor de winkel op het gelijkvloers en ruimte voor wonen boven werd in juli door de stad afgeleverd.