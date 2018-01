Doek valt na 60 jaar voor Chantal MODEZAAK OP IJZERENLEEN SLUIT OP 1 FEBRUARI WANNES VANSINA

02u50 0 David Legreve Vanessa Schorreels in haar zaak. Mechelen Chantal, de bekende modezaak op de Mechelse IJzerenleen, neemt nog twee weken afscheid van haar klanten en dan is het onherroepelijk gedaan. Eigenares Vanessa Schorreels (43) zet er 60 jaar na de oprichting door haar vader een punt achter. Ze verkiest een geheel nieuwe wending te geven aan haar leven.

De uitverkoop in de damesboetiek is al een tijdje bezig, maar eerder kregen we Vanessa niet te spreken. Ze zat immers in de blok. "Ik studeer sinds september interieurvormgeving aan de Thomas More-hogeschool. Al ben in de oudste in de opleiding, ik heb nog de leeftijd en de energie om het te doen. Ik voel terug de passie en die was ik eerlijk gezegd wat kwijt", vertelt ze. Bedoeling is binnenkort interieurs te gaan aankleden in plaats van dames, nochtans al meer dan een kwarteeuw haar metier. Dat erfde ze van haar vader. "Chantal werd zestig jaar geleden door hem opgericht, op dezelfde locatie maar een stuk kleiner. Hij was kleermaker en maakte communiekleedjes, maar zocht al snel uitbreiding omdat hij niet aan de vraag kon voldoen." Willy Schorreels overleed evenwel veel te vroeg. "Het is intussen 27 jaar geleden. Mama (Monique De Vis - red.) stond er plots alleen voor. Ik was 17 en enig kind. Ik rolde mee in de zaak."





Wannes Vansina Willy Schorreels en Monique De Vis, de ouders van Vanessa, uit de gouden jaren van Chantal, zo'n 35 jaar geleden.

Toplocatie

Nooit echt zelf hebben kunnen kiezen voor haar carrière, is niet de enige reden waarom ze met Chantal stopt. De winkel past niet meer in het huidige winkellandschap. "Winkels met verschillende merken op een toplocatie als de onze zijn er bijna niet meer. Multibrandwinkels vind je vaker aan de rand op veel grotere oppervlaktes, met corners voor elk merk. In de centra zie je meer en meer flagshipstores: winkels van één bepaald merk waartegen het moeilijk concurreren is." De manier van winkelen is ook veranderd. "Shoppen is een beleving geworden. Mensen komen met hetzelfde budget maar de stad, maar gaan ermee ook naar de Apple Store of iets eten. Het budget is verdeeld."





Het is haar keuze, maar het doet haar wel een beetje pijn om de rekken voor het eerst in al die jaren leeg te zien. Het is een troost dat het met de goedkeuring van haar mama is. "We hebben het er vaak over gehad. Net voor ze stierf, twee jaar geleden, zei ze dat ik moest stoppen met de winkel." Ze heeft mooie herinneringen aan de winkel, waarin ze haast letterlijk opgroeide. Zo was ze amper tien toen ze mee spulletjes stond te verkopen tijdens de braderie.





Gilet

"Hier zie je soms moeders samen met hun dochters én kleindochters komen winkelen. Vrij uniek, toch? Wat zowel mijn ouders als ik leuk vonden: hét juiste artikel vinden, dat op de beste plaatsjes in de winkel zetten en er dan massa's van verkopen. Zo hadden we enkele jaren terug een kopie van een bernadette gilet waarvan we 1.500 stuks hebben verkocht. Dan denk je dat half Mechelen daarin rondloopt, maar dat bleek dan weer nogal mee te vallen", lacht ze.





Chantal sluit op 1 februari de deuren. In de plaats komt een vestiging van Marie Mero. De twee verkoopsters van Chantal, dames met jaren ervaring, worden mee overgenomen.