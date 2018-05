Doe eens koopjes voor het goede doel in de 'Empty Shop' 12 mei 2018

Wie straffe koopjes wil doen én meteen het goede doel wil steunen, moet dit weekend beslist eens gaan kijken in de 'Empty shop'. Na een eerste succesvolle editie vorig jaar vullen initiatiefnemers Sofie Vereyken en Sophie Bollen ook nu weer het pand van De Groene Hond op de Korenmarkt met allerlei moois.





"We kregen de voorbije weken heel veel kleding van de Mechelaars én ook de Mechelse handelaars doneren massaal. Het is niet alleen meer dan vorig jaar, ook de kwaliteit van de kleren en schoenen ligt enorm hoog", zegt Bollen.





Patrick Riguelle

"Ook bekende gezichten schonken ons leuke hebbedingen: zanger Patrick Riguelle gaf zijn hemden weg, Axel Collona-Cesari van restaurant Centpourcent doneert de volledige outfit van zijn personeel, en ook het theatercollectief Arsenaal/Lazarus schonk verschillende stuks. We hebben onze eerste drukke dag op vrijdag al achter de rug, ook op zaterdag en zondag 12 en 13 mei kan je telkens van 10 tot 18 uur komen snuisteren. Vorig jaar zamelden we met de Empty Shop 8.000 euro in voor het goede doel, dit keer schenken we onze opbrengst aan het pannenkoekenhuisje in het Tivolipark, een tewerkstellingsproject voor jongeren met autisme. De overschot van onze voorraad schenken we ook weg, aan Oxfam, de kringloopwinkel en De Keeting"





(EDT)