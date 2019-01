Dochters roepen hulp in voor zoektocht naar papa: “Help ons held van de familie terug te vinden” Wannes Vansina

10 januari 2019

14u24 0 Mechelen De familie van de vermiste John Krahé (74) uit Mechelen organiseert komende zondag een grote zoektocht in de buurt van het Vrijbroekpark. De Mechelaar verdween afgelopen weekend spoorloos. Vandaag onderzochten duikers nog een vijver. Tevergeefs. “Help ons de held van de familie terug te vinden”, zegt Jessy Krahé, een van zijn drie dochters.

John Krahé werd het laatst gezien in zijn woning in de Tuinbouwstraat. Zijn echtgenote ging vrijdagavond rond 0.30 uur alleen slapen. Toen ze ’s ochtends omstreeks 9.15 uur opstond, bleek haar man verdwenen. Hij had een briefje achtergelaten waarop stond dat hij even buiten was. Vreemd, vindt zijn familie, want dat deed hij anders nooit. “Hij ging vaak buiten een luchtje scheppen, maar dan liet hij geen briefje achter”, vertelt Jessy. Haar vader vertrok zonder geld, zonder gebit. Sindsdien ontbreekt elk spoor, ondanks zoekacties in het Vrijbroekpark, op de Leuvense Vaart, aan de Put van Hombeek.

De familie zit op haar tandvlees. “We zijn fysiek en mentaal kapot. Veel hoop om hem nog levend terug te zien, hebben we niet meer. We moeten daar realistisch in zijn. Maar de onzekerheid maakt het extra zwaar. Dat ons moeder dit op haar leeftijd nog moet meemaken.” Haar vader leed aan rugpijn, maar een wanhoopsdaad zou niet bij de voormalige vrachtwagenchauffeur passen. “Hij was de held van de familie en de zestien kleinkinderen.” Hij was volgens zijn familie ook helemaal niet verward. “Op de duur begin je alles te denken. Het is alsof we in een film zitten.”

De familie is wel erg te spreken over de hulpdiensten, die alles in het werk stellen om John Krahé terug te vinden. Vandaag onderzochten duikers van de brandweerzone Rivierenland nog een vijver in het Vrijbroekpark, nabij het zogenaamde ‘spookhotel’. Reden was dat ze daar niet met een sonarboot bij konden. Verre van aangenaam bij een watertemperatuur van slechts 5 graden, ondanks hun droogpak. “Maar voor de familie is het belangrijk dat we dit doen”, aldus de pompiers. Ook de politie blijft zoeken. “We gaan ook bekijken hoe we op een positieve manier kunnen meewerken aan de zoekactie van zondag”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande.

De zoekactie start zondag om 11 uur. Deelnemers verzamelen aan de hoofdingang. “Hoe meer volk wij bij elkaar krijgen hoe meer plaatsen er kunnen doorzocht worden en hoe meer kans wij hebben ons vader te vinden en enigszins een antwoord krijgen op al onze vragen”, zegt Jessy. Iedereen die meer meent te weten in verband met de verdwijningszaak, wordt gevraagd dat te melden via dit tipformulier of via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. John Krahé is 1,70 meter groot, struis gebouwd en draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij vermoedelijk een gestreepte broek, blauwe sneakers en een blauwe stoffen jas.