Dochter van uitbater sterrenzaak neemt deel aan Bake Off Vlaanderen 29 augustus 2018

02u31 0 Mechelen Vier start vandaag met een nieuw seizoen van Bake Off Vlaanderen, met de Walemse Julie Van den Driesschen (25) in een van de tien hoofdrollen. "Bakken maakt mij vrolijk."

Vanaf vandaag trachten tien kandidaten presentator Wim Opbrouck en vooral juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn te overtuigen van hun bakkunsten. Julie is een van hen. "Ik ben al jaren fan van de Great British Bake Off. Mogen deelnemen aan de Vlaamse versie was dan ook een droom die uitkwam", vertelt ze. De Walemse bakt naar eigen zeggen enorm vaak. Haar specialiteit: Christmas Pudding, maar ook haar dessertbuffet met Halloween is uiterst geliefd bij de vrienden.





Harry Potter

"Vaak probeer ik Harry Potter of iets filmgerelateerd in mijn baksels te stoppen. Het maakt het nog leuker." Ze is nochtans geen kok, maar heeft zichzelf alles aangeleerd. "Ik wilde naar de hotelschool, maar vader verbood het mij. Hij is zelf uitbater van sterrenzaak Kelderman in Aalst en weet hoe hard het werken is. 'Doe het maar als hobby', zei hij."





En dus is Julie geen kok, maar werkt ze als communicatiemedewerker op de Mechelse school BimSem. Ze is benieuwd naar de reacties. "Nu gaan de collega's nog meer taarten verwachten." (AMB/WVK)