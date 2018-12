Docenten en studenten lopen voor plots overleden Stef Wannes Vansina

18 december 2018

14u53 0 Mechelen Studenten en docenten van de Lerarenopleiding van Thomas More liepen deze middag de benen vanonder hun lijf tijdens een benefietevenement voor Kom op tegen Kanker. Vele zaten in hoofd met Stef, een student die twee jaar geleden plots overleed aan acute kanker.

Het initiatief kreeg de naam ‘Run like a teacher’ mee en dat is geen toeval. De organisatoren zijn ook twee docenten van de Lerarenopleiding: Niomi Kelly en Bea Bossuyt. Zij vatten het idee op tijdens een training voor het lopen van een marathon. “Het was kleinschalig bedoeld, maar dankzij onder meer de steun van de Studentenraad is het een groot succes. We tellen toch bijna 140 inschrijvingen”, zegt Kelly. Er waren onder meer prijzen voor de leukst verklede deelnemer, de loper met de meeste kilometers op de teller en de loper die het meeste sponsorgeld achter zijn naam kreeg. Decathlon sponsort met onder meer een startboog en échte rugnummers. De lopers betaalden minstens 10 euro voor deelname aan de sponsorloop, maar vaak een veelvoud. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. “Omdat iedereen wel iemand kent die kanker heeft overleefd of eraan is overleden, maar ook omdat we zelf een student van het derde jaar hebben verloren aan acute leukemie. Stef voelde zich onwel, twee weken later is hij overleden. Het heeft de opleiding ondersteboven gehaald.” Tijdens een bijhorend kerstmarktje werd dan ook Superstefsnoep verkocht specifiek om onderzoek te sponsoren naar de vorm van acute leukemie. De totale opbrengst van Run like a teacher is nog niet bekend, al staat het wel vast dat het een mooi bedrag zal zijn. Bedoeling is om de loop jaarlijks te herhalen.