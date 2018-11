Dit jaar al elf afvalophalers Ivarem gewond Ivarem vraagt respect voor de mannen van de vuilkar Wannes Vansina

19 november 2018

12u00 0

Afvalintercommunale Ivarem roept de burgers op meer aandacht te hebben voor de manier waarop ze hun huisvuil aanbieden. Vorig jaar raakten dertien medewerkers gewond omdat ze zich sneden of prikten, dit jaar al elf. “Een campagne als deze is echt wel nodig”, zeggen de afvalophalers zelf.

Ivarem doet de oproep in het kader van de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. De intercommunale vraagt burgers om meer respect voor de mannen van de vuilkar. “Ze tillen gemiddeld een duizendtal zakken per dag, goed voor tussen 8 en 10 ton. Dan scheelt het wel of die zakken 15 of 23 kg wegen. Bij zo’n zware zak gaat het bij de zoveelste niet meer. Gevolg: schouders en ruggen die ‘er uit liggen’”, zegt woordvoerder Marijke Herinckx. De afvalophalers mogen te zware zakken (zwaarder dan 15kg) laten staan, maar dan is het kwaad al geschied. “Dan hebben ze de zwaaibeweging en de slag al gehad. Bovendien krijgen ze dan ook nog vaak commentaar. ‘Voor die ene zak’.”

Ophaler Hugo Stessens kan ervan meespreken. Volgens hem zijn de zware zakken vooral terug te vinden in dichtbebouwde buurten, zoals het centrum van Mechelen en de buurten Arsenaal en Nekkerspoel. “Op een ronde moeten we soms tot 100 zakken laten staan.” Ook zijn collega Max Eyskens weet ervan. “Mensen proppen de zakken zo vol mogelijk om geld uit te sparen, maar de ophaler is er wel de dupe van. Wist je dat in Antwerpen zakken niet meer dan 7,5kg mogen wegen?” Vooral pampers en kattenbakvulling maken huisvuilzakken onredelijk zwaar.

Een andere grote bekommernis: scherpe voorwerpen. “Mensen steken soms alles in hun zak. Het gebeurt dikwijls dat er messen uitsteken. Andere gooien er dan weer glasscherven en serviezen in”, vertelt Stessens. Een collega kreeg onlangs zelfs een zuur over zich heen dat door het persen van het afval uit de vrachtwagen spoot. “Het brandde gaten in zijn T-shirt.” De grootste vrees van Eyskens zijn besmette injectienaalden. “Dat is miserie. Je weet nooit waar die voor gediend hebben. Gegarandeerd moet je naar het ziekenhuis om bloed te laten nemen.” Op het containerpark kan je gratis naaldcontainers krijgen.

Een andere grote ergernis: niet samengebonden papier en karton. Of DIFTAR-containers die niet dicht kunnen of waarop zakken gestapeld zijn. “Een tip: plaats zo’n container ook altijd met het handvat naar de straatkant. Als burger sta je er niet bij stil, maar het maakt het voor ons veel gemakkelijker”, zegt Eyskens. Herinckx roept de burgers niet alleen op de kleine dingen in acht te nemen, maar ook om hun waardering voor het werk van de afvalophaler en recyclageparkwachter te laten blijken. “Deze Week is het ideale moment om te tonen dat jij hun werk apprecieert. Een opgestoken hand, een dikke duim of een lief briefje, het doet altijd plezier.”

De acht op een rij van Ivarem:

- Zet je afval voor 7 uur ’s morgens buiten.

- Maak je huisvuilzakken of papier en karton niet zwaarder dan 15kg.

- Let op met scherpe voorwerpen en naalden.

- Klein gevaarlijk afval hoort niet thuis in het restafval.

- Bind de huisvuilzak goed toe.

- Plaats geen afval op het deksel van de DIFTAR-container.

- Bind papier en karton samen.

- Sorteer je afval voor je naar het recyclagepark gaat.

Meer tips zijn terug te vinden in de Afvalkrant van IVAREM, op www.houhetnet.be of via de gratis infolijn 0800/90.441.