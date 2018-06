Directie en vakbond Axalta bereiken sociaal akkoord 02 juni 2018

02u56 0 Mechelen De directie en vakbond van verffabriek Axalta heeft een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de werknemers. Volgende week wordt het plan ter stemming voorgelegd aan het personeel.

De multinational maakte begin mei bekend dat de fabriek in Mechelen zou sluiten en de activiteiten verhuizen naar vestigingen in het buitenland. Tot 276 werknemers verliezen daardoor mogelijk hun baan. Na lange onderhandelingen bereikten de directie en de syndicale organisaties donderdagavond een akkoord over een ontwerp van sociaal plan. "We hebben de afgelopen dagen hieraan hard gewerkt", zegt sitemanager Herman Van der Donk. Over de inhoud van het ontwerp spreekt hij zich niet uit. "Maar we zijn ver boven het wettelijk kader gegaan om invulling te geven aan een plan dat past." Het personeel kan zich volgende week uitspreken over het bereikte akkoord. Volgens ABVV-vakbondssecretaris Danny Absillis werd "het basisprincipe behaald waar we steeds naar streefden". Zo komen er geen verschillende opzegtermijnen voor arbeiders, bedienden en kaderleden. Hetzelfde geldt voor de vertrekpremies die bovenop de opzegvergoedingen worden uitbetaald. Verder werden een verbeterde brugpensioenregeling overeengekomen en een budget afgesproken voor opleidingen en begeleiding van werknemers in hun zoektocht naar een andere job. "Hiermee kan er tenminste een pleister op de wonde worden geplakt voor het leed dat deze gezinnen werd aangedaan. Maar daarmee kunnen niet alle wonden worden geheeld", aldus Absillis. (WVK)