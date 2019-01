Dimitri Adriaenssens wil overal het verhaal van zijn alcoholverslaving doen: “Ik heb Pietje de Dood gezien” Wannes Vansina

07 januari 2019

19u07 0 Mechelen “Ik ben door de hel gegaan en heb Pietje de Dood gezien. Dat wil ik andere besparen.” Mechelaar Dimitri Adriaenssens (52) wil overal zijn verhaal gaan doen om drinkers te waarschuwen voor “de legale sluipmoordenaar die alcohol is”. “Je kan zonder heel positief in het leven staan. Helaas besefte ik dat zelf ook te laat.”

Dimitri kwam in 1989 voor het eerst in contact met alcohol, toen hij gekazerneerd was in Maria-ter-Heide (Antwerpen). “Na mijn shift ging ik met de officieren mee op stap naar verschillende cafés en zo ben ik er stilaan in gerold.” Het verergerde met de jaren toen hij ging drinken na het voetbal. De gewenning eiste zijn tol. Hij had altijd meer nodig om de roes te voelen. “Ik ben er stilletjes ingerold. Het begon met een paar mazoutjes in het weekend, het eindige met een paar flessen whisky per dag. Op de duur dronk ik ’s morgens, ’s middags, ’s avonds en ’s nachts. Hoe rapper ik zat werd, hoe rapper het beven en de paniekaanvallen verdwenen en ik me goed voelde. Het ging zo ver dat ik wanneer ik voldaan was, mijn vinger in mijn keel stak om over te geven zodat ik weer verder kon. Tot bloedens toe.”

Met alle gevolgen van dien. Hij speelde meermaals zijn werk kwijt, wat hem niks kon schelen. “Financieel, rationeel en emotioneel ging het van kwaad naar erger. Vrienden konden de pot op, mijn vrouw en kinderen verwaarloosde ik. Het kon me niet schelen, als ik dronk was ik gelukkig. Al een geluk dat ik niet agressief werd van de drank en niet met een auto rijd.” Het was zijn eigen lichaam dat hem in 2009 plots een halt toeriep. “Ik zat in mijn zetel letterlijk te sterven. Het enige wat ik nog verlangde was: drinken, drinken en drinken. Ik kon niet verder en belde de huisarts.” Enkele uren later lag hij in het ziekenhuis. Zijn tiendaagse verblijf werd een hel. Hij had zijn lever net niet helemaal kapotgedronken, maar zijn lijf bleef verlangen naar de drank.

“De leverspecialist zei: ‘Dimi, als je je kinderen wil zien opgroeien, dan is het tijd om te stoppen met drinken. Als je hier buitengaat en je begint opnieuw, dan kan ik je niet meer helpen.’ Mijn kinderen waren 12-13 jaar, dat wilde ik niet! Ik heb toen de drank afgezworen en geen druppel meer aangeraakt. Puur op wilskracht – zonder begeleiding, zonder medicatie - ben ik gestopt, al blijft het een gevecht. Elke dag opnieuw. Maar ik weet: één slok en ik ben weer vertrokken. En dan is het mijn dood. Ik heb levercirrose. Ik heb een verhoogde kans op kanker en regelmatig moet ik op controle. 80 zal ik in geen geval worden.” De tatoeage op zijn arm verwijst daar zijn ervaringen: ‘What doesn’t kill you makes you stronger’. Dat zijn gezin hem niet liet vallen, was zijn redding. “Mijn vrouw en kinderen hebben altijd achter mij gestaan.” Zijn vrouw bevestigt dat. “Ik heb hem altijd gezegd: als je terug begint te drinken, dan ben ik terug weg. Maar ik ben fier op hem.”

Mede geïnspireerd door alcoholconsulent Michael Niklaus, zelf ook een ex-verslaafde, wil de drukker nu met zijn verhaal naar buiten komen. Binnenkort gaat hij spreken voor een klas van VDAB, maar het mag meer zijn. Vandaar dat hij vandaag een oproep deed op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Mechelen als’. Hij bood er aan gratis te gaan spreken voor mensen, organisaties en scholen. “Ik maak mij zorgen als ik al die berichten over comazuipen en bingedrinken lees. Alcohol is een drug. Als ik straks met drie bakken Duvel over straat loop of met een zakje drugs, dat is hetzelfde, maar de politie zal mij enkel in het tweede geval staande houden. Het mag van mij allemaal wat strenger, al wil ik niemand zijn pintje ontzeggen. Ik wil wel dat de mensen inzien dat je ook zonder alcohol heel positief in het leven kan staan.”