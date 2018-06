Dijlestad wint 10.000 Stappenclash 07 juni 2018

02u42 0 Mechelen Mechelen heeft de derde 10.000-stappenclash gewonnen en kroont zich zo tot de actiefste stad van Vlaanderen. Volgende week krijgt de stad de wisselbeker.

Het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's daagden de 207 deelnemende steden en gemeenten uit om in mei virtueel de wereld rond te stappen. Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag zetten hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra bewegen. De Dijlestad trok aan het langste eind in de categorie '+50.000 inwoners'. De ruim 400 deelnemende stappers namen al snel een mooie voorsprong en zouden deze niet meer afgeven. Ze zetten 103 miljoen stappen, goed voor zo'n 72.519 km. Ze deden zo beter dan Kortrijk en Brugge, die de top-3 vervolledigen. "Ik ben trots op alle Mechelaars die zich van hun actiefste kant lieten zien in deze Stappenclash. Ik hoop dat alle deelnemers zeker blijven doorstappen voor hun goede gezondheid en dat deze groep steeds groter wordt", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld).





Het nieuwe roken

"Als zitten het nieuwe roken is, zijn dergelijke initiatieven uitermate belangrijk om iedereen bewust te maken van het belang van bewegen", zegt Sportschepen Walter Schroons (CD&V). De campagne in Mechelen werd getrokken door twee bekende Mechelaars: opsinjoor Rik Wesenmael en Bellemadam Myriam Sips.





(WVK)