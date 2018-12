Dijlestad verliest kunstenaar Frans Walravens Wannes Vansina

18 december 2018

10u36 0 Mechelen Mechelen is een van haar vooraanstaande kunstenaars kwijt. Frans Walravens overleed eerder deze week op 90-jarige leeftijd. Dankzij de beeldhouwwerken die op verschillende plaatsen in Mechelen te bewonderen zijn, zal hij evenwel niet snel worden vergeten.

Frans Walravens woonde en werkte lang in de Jodenstraat, waar hij zijn atelier en beeldentuin had. Daar buiten liet hij zich niet meer zien. Dat was fysiek – hij zat in een rolstoel - niet meer mogelijk. “Hij is blijven werken tot hij niet meer kon. Hij had nog wel de verbeelding, maar niet meer de kracht om de beeldhouwen”, vertelt intieme vriend en voormalig voorzitter van de Gidsenbond Herman Vermeulen. Zijn laatste werk bleef onafgewerkt. Een drama voor de kunstenaar, die met het spreken ook zijn andere taal verloor, ook al bleef hij goed bij verstand. Enkele maanden geleden verhuisden Frans en zijn echtgenote Angela naar woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam, waar hij ook overleed.

Vermeulen zal zijn vriend niet alleen herinneren als een groot kunstenaar, maar ook als een minzaam man. “Ik heb nooit geweten dat hij iets negatiefs over een ander zei.” Vermeulen is er fier op dat hij samen met zijn collega’s van de Gidsenbond enkele jaren terug ‘Kijken naar de maan’ heeft mogen aankopen en plaatsen op de Haverwerf, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de vereniging. Elders kunnen de Mechelaars genieten van onder meer ‘Icarus’ (op de stedelijke begraafplaats), ‘Brede heupen’ (op het Klein Begijnhof) en ‘Mijmering (in de Lindepoort). Niet zelden worden de beelden van de kunstenaar vergezeld van een gedicht door Angela. “Ik ben verheugd een van zijn laatste wensen nog mee te hebben kunnen waarmaken. Hij had een van zijn eerste beelden teruggekocht van een privé-eigenaar. Het gaat om een heel groot beeldhouwwerk in hout. Zijn grote wens was dat het ergens een openbare plaats kreeg”, vertelt Vermeulen.

Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) bevestigt dat de stad het werk inderdaad heeft gekocht. “Een plaats hebben we nog niet. Het is voorlopig opgenomen in het depot”, vertelt hij. Ook hij kende Walravens zeer goed. “Het was een van de grootste kunstenaars van onze stad én een beminnelijk man. De braafheid en goedheid zelve. Met onder meer ook Jean-Paul Laenen is een ganse generatie van beeldende kunstenaars die Mechelen mee op de kaart heeft gezet aan het wegvallen.” Frans Walravens leerde het beeldhouwen onder meer van Lode Eyckermans, aan de Mechelse Academie voor Beeldende Kunsten. Daar zou hij later ook les geven alsook aan de Academie in Gent en het Hoger Instituut Ter Kameren. Voor hij in 1988 met pensioen ging was hij vijf jaar lang directeur van de Mechelse Academie. De kunstenaar laat naast zijn vrouw een zoon en een aangenomen zoon achter. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in besloten kring.