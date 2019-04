Dijlestad lanceert Woon- en energieloket Wannes Vansina

15 april 2019

17u45 0 Mechelen Mechelaars die met vragen zitten over huisvesting, kunnen daarvoor vanaf 1 mei terecht in een nieuw Woon- en energieloket.

“We hebben de expertise wel in huis, maar de informatie ligt verspreid over verschillende diensten en op verschillende locaties. Daarom gaan wij één aanspreekpunt oprichten. Met deze ingreep willen we onze dienstverlening verbeteren en ook de drempel verlagen voor mensen met woongerelateerde vragen”, zegt schepen van Wonen Greet Geypen (Open Vld).

Burgers zullen bij het Woonloket terechtkunnen voor onder meer premies en regelgeving, huren en verhuren, klachten over woonkwaliteit, de Vlaamse Wooncode en het conformiteitattest, studenten- en domiciliekamers, sociale woning en sociale lening, leegstaande woningen, duurzaam, ecologisch en energievriendelijk wonen. De website van de stad wordt momenteel aangepast zodat er vanaf 1 mei al heel wat antwoorden digitaal beschikbaar zullen zijn. Inwoners die dan nog met vragen blijven zitten, kunnen een afspraak maken via tel. 0800 20 800.