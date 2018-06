Dijlestad krijgt eigen versie Monopoly 28 juni 2018

Een Monopoly met enkel Mechelse straten, pleinen, parken en andere attracties. Dat zal vanaf eind november in de winkels liggen.





Brugge kreeg vorig jaar als eerste in België een eigen editie van het bekende bordspel Monopoly. Het was er een gigantisch succes, 6.000 stuks werden verkocht. Mechelen volgt als tweede stad. Het blijft een traditionele Monopoly, maar dan met Mechelse locaties. Drie attracties zullen het spel sieren: de Sint-Romboutstoren, het Hof van Busleyden en een door de Mechelaars te bepalen derde. Op www.mechelen.be/monopoly kunnen ze kiezen tussen het Speelgoedmuseum, Planckendael, Technopolis, Kazerne Dossin, Brouwerij Het Anker, De Garage en De Nekker. De poll sluit af op 1 juli om middernacht. Ook de kans- en algemeen fondskaarten krijgen een Mechelse look en inhoud. "Ongetwijfeld zal een eigen Mechelse Monopoly voor veel Mechelaars de trots op onze prachtige kunststad nog verder aanzwengelen. Ik weet nu al dat het een 'must have' wordt", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). "En eindelijk krijgt onze Bruul een deftige plaats op het bord", grapt hij. Het spel zal vanaf november verkrijgbaar zijn voor 49,95 euro. Van het spel worden 2.000 exemplaren gemaakt. (WVK/