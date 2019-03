Dijlestad herdenkt slachtoffers van terreur met wake Wannes Vansina

19 maart 2019

16u47 0 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen organiseert komende zaterdag een stille wake op de Grote Markt ter nagedachtenis van alle slachtoffers van terreur. Dat naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch en Utrecht en dag op dag drie jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel.

“We herdenken zonder onderscheid en zonder ‘maar’. Mechelen wil een baken van hoop zijn, waar we aantonen dat samenleven wel lukt. We laten ons niet uit elkaar spelen. Dat plezier gunnen we terroristen nooit”, laat burgemeester Bart Somers (Open Vld) via sociale media weten. Hij nodigt alle Mechelaars uit om vanaf 16 uur aanwezig te zijn.