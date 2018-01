Dijlestad groeit weer als locatie voor congressen 02u55 0

Meer en meer bedrijven en organisaties vinden de weg naar de Dijlestad om er meetings, teambuildings of congressen te houden. Dat blijkt uit het jaarrapport Meet in Mechelen, het congresbureau van de stad. "Congrestoerisme zit in Mechelen duidelijk in de lift. In 2017 konden we weer een stijging van 9,5 procent optekenen ten opzichte van vorig jaar en klopten af op 219 aanvragen. Deze aanvragen komen hoofdzakelijk uit België (91%) en voor een klein deeltje uit het buitenland (9%), vooral uit Nederland", zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). Het succes wordt toegeschreven aan onder meer de centrale ligging en het brede aanbod, gaande van congrescentrum Lamot over de Nekkerhal tot kleine nichespelers. (WVK)