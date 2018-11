Dijlestad genomineerd voor Europese milieu-award Wannes Vansina

20 november 2018

Mechelen is genomineerd voor de European Green Leaf 2020 Awards. Dat is een onderscheiding voor een kleinere Europese stad (20.000 tot 100.000 inwoners) voor het actief streven naar betere milieuresultaten die sinds 2015 wordt uitgereikt. De Dijlestad is in de running samen met elf andere steden: Avignon (Frankrijk), Kaposvár (Hongarij), Lappeenranta (Finland), Limerick (Ierland), Mairena del Alcor (Spanje), Oliveira do Hospital (Portugal), Svishtov (Bulgarije), Szentes (Hongarije), Valmiera (Letland), Viana do Castelo (Portugal) en Vranje (Servië). “Deze steden werken er hard aan om een betere plek te worden voor hun inwoners om in te leven, te werken en oud te worden. Ik twijfel er niet aan dat alle inschrijvers voortreffelijk zijn”, zegt Europees commissaris Karmenu Vella. Een panel van twaalf onafhankelijke experts zal nu een shortlist opstellen op basis van zes onderwerpen: klimaatverandering, duurzame mobiliteit, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit en lawaai, afval en water. De winnaar zal bekend worden gemaakt in juni.