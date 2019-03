Dijlestad gastheer voor wereldchefs. “Mechelen wordt gastronomische topbestemming” Wannes Vansina

24 maart 2019

17u59 0 Mechelen Vandaag start in Lamot in Mechelen ‘Worldchefs’, een tweedaags congres van Europese topchefs. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) nodigde hen bij de opening prompt uit om zijn stad te blijven plakken.

De World Associaton of Chef’s Societies, kortweg Worldchefs, is een wereldwijd netwerk van meer dan honderd chefkoksverenigingen. Voorzitter in België is Frank Fol. “De voorzitters van het Europees continent komen elk jaar een keer samen. Zeven landen waren kandidaat om hen te ontvangen, België heeft het gehaald. Vervolgens deed Mechelen het beste voorstel”, zegt Fol.

En dus blazen een honderdtal chefs vandaag en morgen verzamelen in Lamot. De opening van het congres vond plaats in het stadhuis. “We geloven dat Mechelen over enkele jaren internationaal op de kaart staat als gastronomische topbestemming. Door evenementen als deze naar Mechelen te halen, zetten we de nodige stappen”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Het congres bracht niet alleen ervaren rotten naar Mechelen, verschillende landen stuurden ook een jonge chef mee. Zij houden morgen een ‘jamsessie’ en zullen onder supervisie van Seppe Nobels, Sam Van Hoecke en Bruce Taverniers een lunch uitwerken met lokale producten.