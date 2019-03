Dieven viseren woningen TVDZM

25 maart 2019

Zowel op de Heindonksesteenweg als in de Klaterstraat hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen door respectievelijk een deur en een raam te forceren. Enkel bij de woninginbraak in de Klaterstraat is de buit al bekend. Daar werd naast een tv-toestel ook nog een partij kleding en een geldsom ontvreemd. De politie is een onderzoek opgestart.