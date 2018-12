Dieven stelen voor 5.000 euro aan werkmateriaal “Je denkt altijd dat het jou niet zal overkomen” Tim Van der Zeypen

12 december 2018

11u45 0 Mechelen Dieven zijn er in de Kurasierstraat in Mechelen vandoor gegaan met werkmateriaal van gyprocwerken Claisse. De spullen, alles samen goed voor zo’n 5.000 euro, werden uit een bestelwagen gestolen. De politie is een onderzoek opgestart, zaakvoerder Jurgen Claisse hoopt dat de daders snel worden gevat.

De bestelwagen werd maandagavond na het werk meegenomen naar huis door een van de arbeiders van de verbouwingsfirma uit Sint-Katelijne-Waver. ’s Nachts werd het voertuig betreden door enkele dieven. “Veel schade werd er niet aangericht. Achteraan werd wel de portier geforceerd”, doet Jurgen zijn verhaal. “Nadien werd de bestelwagen volledig doorzocht. Er werden verschillende werkmaterialen gestolen.” Het ging onder meer om boormachines, slijpmachines, schuurmachines en een cirkelzaag. Inmiddels werd de voorlopige schade al geraamd op zo’n 5.000 euro. “Je hoort dat het vaak gebeurd en je denkt altijd dat het jou niet zal overkomen. Totdat het zover is”, zucht Jurgen.

Domper

De verbouwingsfirma beschikt over twee bestelwagens, dinsdag en vandaag kon er dus wel gewerkt worden. “Gelukkig lag er ook nog heel wat materiaal op de werven zelf en zijn we niet al het materiaal kwijt”, gaat Jurgen verder. “Toch is dit een hele domper. Dit wil je liever niet meemaken.” De politiezone Mechelen-Willebroek werd ingelicht en kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het bedrijf diende ook al klacht in tegen onbekenden en wacht nu het verdere onderzoek af. De politie zal nu onder meer de beelden van de ANPR-camera’s gaan bekijken in de hoop om de daders te identificeren.

Buurtonderzoek

De diefstal van de materialen gebeurden in een tijdspanne tussen 0.30 uur ’s nachts en 7.00 uur ’s ochtends. “De overbuur van waar de bestelwagen geparkeerd stond, vertelde dat toen hij ’s nachts de gordijnen ging sluiten, hij zag dat alles nog normaal was”, klinkt het nog. “Maar toen hij ’s ochtends opstond, bleek de achterpoort wagenwijd open te staan.” Er werd ook een buurtonderzoek uitgevoerd. Alleen merkten de buurtbewoners van de Kurasierstraat in de wijk Galgenberg bijzonder weinig op. Ook de arbeider van de verbouwingsfirma merkte volgens zijn werkgever niets op.

Voorlopig blijven de daders dus spoorloos. Indien buurtbewoners of voorbijgangers alsnog iets hoorden of opmerkten, hoopt zaakvoerder Jurgen dat zij alsnog de politie opbellen. “Ik hoop dat de politie hen snel kan vatten”, besluit Jurgen. “Maar ik blijf realistisch.” Bestelwagens van zelfstandige aannemers, loodgieters of elektriciens zijn vaak in trek bij rondtrekkende dievenbendes. De werktuigen worden dan vaak verkocht op de zwarte markt.

Tips

De politiezone Mechelen-Willebroek voert op regelmatige basis controles uit en geeft de eigenaars van bestelwagens nog enkele tips mee. “Parkeer indien mogelijk de bestelwagen zodanig dat het bijna onmogelijk is om de portieren te openen of probeer de materialen binnen te bewaren”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Als dat niet lukt, probeer dan zo dicht mogelijk bij straatverlichting te parkeren. En aan buurtbewoners vragen we om bij verdachte situaties meteen naar de politie te bellen. Dat kan onder meer op het telefoonnummer: 015/464.464”