01 april 2019

In de Stationsstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. De wagen stond langs de openbare weg. Om in het voertuig te geraken werd een raam geforceerd. Eens binnen werd er gereedschapsmateriaal gestolen. Volgens de politie ging het onder meer om een boor- en zaagmachine, een slijpschijf en een elektrische schroevendraaier. De daders zijn spoorloos.