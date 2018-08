Dieven stelen fietsen 01 augustus 2018

Zowel in de Zemstbaan als in de Davidstorenstraat hebben dieven fietsen gestolen. Deze werden respectievelijk gejat uit het tuinhuis en de garage. Telkens waren deze niet-slotvast achtergelaten. De daders zijn voorlopig spoorloos. Of de dieven aan beide feiten gelinkt kunnen worden, is niet bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.





(TVDZM)