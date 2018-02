Dieven maken grote buit in bestelwagens 22 februari 2018

Zowel in de Zwartkloosterstraat als op de Leestsesteenweg hebben dieven ingebroken in bestelwagens. Telkens gingen ze ervandoor met gereedschap. Het ging onder meer om een schuur-, boor-, en schroefmachine alsook een hogedrukreiniger, meetapparatuur en een gereedschapskoffer. Om in de voertuigen te geraken, is telkens een deur beschadigd.





Verder probeerden dieven ook nog in te breken in bestelwagens aan Geerdegem-Schonenberg en in de Ernest Wijnantsstraat. Hier stonden de voertuigen geparkeerd op een privéterrein. Er is elke keer een deur van het betrokken voertuig beschadigd. (TVDZM)