Dieven gebruiken glassnijder voor inbraak in Valotrak 14 maart 2018

02u28 0 Mechelen "Pijnlijk en zuur." De uitbaters van familiezaak Valotrak in Hombeek zijn zwaar aangeslagen door een inbraak. De daders roofden voor naar schatting 10.000 euro aan materiaal. "Het moeten profs geweest zijn", zucht oprichter Alfons Van Loo (70).

Valotrak, in de Pikkeriestraat, verkoopt al dertig jaar land-, tuin- en bosbouwmachines en is - onder meer ook dankzij Posse Leest - een bekende naam in de streek. Met het ontluikende voorjaar is het er druk en daar profiteerden inbrekers in de nacht van zondag op maandag van om een aanzienlijke buit te maken. Ze roofden een portefeuille en geldkoffer met de opbrengsten van het afgelopen weekend en namen ook verschillende dure machines mee. "Een tiental boomzagen, een vijftal bosmaaiers en nog wat Metabo-boormachines", somt Van Loo op. "Allemaal nieuw gereedschap, het occasiemateriaal lieten ze staan. Alles brachten ze te voet via een veldweg naar de plek waar ze hun voertuig hadden achtergelaten. Dat kan onmogelijk een auto geweest zijn."





Goed voorbereid

Alfons Van Loo raamt de schade tussen 8.000 en 10.000 euro. "Zure centen die we in maanden niet kunnen terugverdienen. En dan zeggen ze dat Mechelen een veilige stad is, maar naar de boerenbuiten wordt niet omgezien. Grote bedrijven kunnen zich goed laten beveiligen, maar voor ons kleine zelfstandigen is dat bijna niet haalbaar", klinkt het bitter. Hij vermoedt dat de daders hun slag goed hadden voorbereid. Een klom via een stelling op het dak van het magazijn om met een glassnijder een stuk glas uit de lichtstraat te snijden.





Waakhond overleden

Vervolgens sprong hij naar binnen op de enige plaats waar dat mogelijk was, wat de uitbaters doet vermoeden dat de daders goed voorbereid waren. Het is al de tweede keer dat Valotrak inbrekers over de vloer krijgt. Ruim tien jaar geleden was dat ook al een keer het geval. "We hebben ons toen een waakhond aangeschaft en sindsdien waren er geen inbraken meer. Jammer genoeg hebben we hem tien maanden geleden moeten laten inslapen. Er moet snel een nieuwe komen."