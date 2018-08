Dieven forceren deur 20 augustus 2018

02u22 0

In de Varkensstraat hebben dieven ingebroken in een appartement op de eerste verdieping. De dieven geraakten binnen door de deur van de flat te forceren. Eens binnen, werd alles doorzocht. Of er ook een buit gemaakt werd, wordt nog verder onderzocht. De daders zijn spoorloos. (TVDZM)