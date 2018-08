Dieven beschadigen deur 04 augustus 2018

02u47 0

In de Grote Nieuwedijkstraat hebben dieven geprobeerd om in te breken in een appartementsgebouw. De daders geraakten echter niet voorbij de gemeenschappelijk deur, die bij de inbraakpoging wel beschadigd raakte. De daders zijn voorlopig nog spoorloos.





(TVDZM)