Dievegge steelt etenswaren 09 maart 2018

Een vijftigjarige vrouw uit Mechelen stond voor de rechter omdat ze etenswaren gestolen had. "Omdat ik het geld niet had om eten te kopen voor zowel mezelf als mijn zoon", klonk het tijdens de verhoren bij de politie. De vrouw liet destijds verstek gaan bij de behandeling van haar proces. Ze betwistte de feiten niet maar vroeg om haar geen celstraf op te leggen. "Ik heb heel veel spijt van wat ik heb gedaan", luidde het in haar pleidooi. De vrouw is niet aan haar proefstuk toe. In het verleden kreeg ze al geregeld een straf opgelegd voor winkeldiefstallen. Inmiddels werden er naar eigen zeggen stappen gezet en ziet het leven er opnieuw wat rooskleuriger uit. Vonnis binnen de drie weken. (TVDZM)