Dierenwelzijn redt zeventien honden: woning vol uitwerpselen 26 mei 2018

In Bonheiden is vrijdag een bijzonder schrijnend geval van dierenverwaarlozing opgedoken. Zeventien honden leefden in een woning tussen de flessen en uitwerpselen.





De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn was gisteren karig met commentaar. "We hebben ernstige inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving vastgesteld. De honden werden overgebracht naar een asiel. Zoals gebruikelijk bij een inbeslagname, zullen we een proces-verbaal opstellen en overmaken aan het parket", zegt woordvoerder Brigitte Borgmans. Dierenbescherming Mechelen ving de dieren - eerder wandelende dreadlocks - op. Het deed op sociale media prompt een oproep aan vrijwilligers om te helpen met trimmen. De honden - ze lijken op Tibetaanse terriërs - stonken verschrikkelijk. "Deze dieren moeten jeuk en pijn hebben door al het haar dat trekt en de klitten die zwaar wegen. Sommige kunnen nog met moeite stappen", zegt beheerder Sabine Slaets. Ze werden een voor een in slaap gedaan om hen pijnloos te kunnen bevrijden van hun last. Over de eigenaar kregen we geen informatie. (WVK)