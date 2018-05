Dierenparken zamelen ivoor in 12 mei 2018

Dierenpark Planckendael in Mechelen gaat, samen met Zoo Antwerpen en Pairi Daiza, ivoren objecten inzamelen. Van 15 mei tot 12 augustus kan iedereen bij de parken ivoren voorwerpen kwijt.





"'Laat je (slag)tanden zien' is een sensibiliseringscampagne die focust op de illegale handel in ivoor. Vele burgers bezitten ivoren objecten maar weten hier geen blijf mee", klinkt het. "Ivoor als persoonlijk bezit is legaal, maar zomaar verkopen mag niet. Hiervoor is een CITES-certificaat nodig. Wie ivoor dat niet verkocht mag worden, niet langer wil, kan het afgeven in de containers in Pairi Daiza. Het ivoor zal vernietigd worden."