Dierenbescherming zoekt pleeggezinnen voor kittens 17 maart 2018

Dierenbescherming Mechelen is op zoek naar pleeggezinnen die kittens willen opvangen. Het dierenasiel verwacht zich in mei aan een boom nu ook Heist-op-den-Berg, Putte, Bonheiden, Haacht en binnenkort Keerbergen tot het werkingsgebied behoren.





"Er wordt opvang gezocht voor moederloze kittens vanaf een dag oud, zwangere poezen of moederpoezen met een nestje. Deze kittens zijn veel te kwetsbaar in het asiel, de infectiekans is zeer groot en de eventuele moederpoes heeft enorm veel stress in een asiel. Pleeggezinnen vangen daarom de kittens op tot ze oud genoeg zijn om aan een nieuw leven te beginnen. Deze gezinnen krijgen uiteraard alle nodige steun van het dierenasiel", legt Sabine Slaets uit.





Op 21 maart om 19 uur vindt een infoavond plaats. Inschrijven kan via pleeggezin@dierenbeschermingmechelen.be. (WVK)