Dierenbescherming vraagt vuurwerkverbod. Burgemeester wacht evaluatie af Wannes Vansina

02 januari 2019

16u03 0 Mechelen Een verbod op vuurwerk in de buurt van het asiel. Dat vraagt Dierenbescherming Mechelen nadat twee nachten op rij vuurpijlen werden afgeschoten in de Slachthuislaan. Ook elders klinkt de roep om een verbod alsmaar luider. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wacht een evaluatie af alvorens eventuele maatregelen te nemen.

Voor- en tegenstanders van vuurwerk rolden op nieuwjaarsdag vechtend over de sociale mediastraat. Opposanten zwaaien met veiligheidsargumenten (in de Graaf Van Egmontstraat vatte een luifel vuur, in de Abeelstraat een kledingcontainer) maar vooral dierenwelzijn. Voor menig huisdier was de start van het nieuwe jaar allerminst gelukkig. Menig baasje bracht oudejaarsnacht dan ook door bij zijn doodsbange kat of hond.

Ook medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbescherming reageren furieus nadat er zowel tijdens oudejaarsnacht als gisteravond voor het asiel vuurwerk werd afgeschoten. Bij heel wat honden was de schrik ’s ochtend nog niet over. Beheerder ad interim Wendy Kerselaers wil daarover een gesprek met het stadsbestuur. “Het is frustrerend dat vuurwerk mag in de buurt van een asiel. Doe het dan op een plek waar het niet zulke grote gevolgen heeft. Veel van onze dieren hebben een rugzakje, zitten onder de stress. En dan helpt vuurwerk echt niet.” Veel kon de dierenbescherming ook niet doen om de dieren te kalmeren. “Hier zitten onder meer veertig honden. Begin er maar aan.”

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil eerst evalueren alvorens definitieve uitspraken te doen. “Dierenwelzijn is inderdaad een pijnpunt. Sommige steken vuurwerk op een verstandige manier af, andere op een minder verstandige. We moeten erover nadenken hoe we dat aanpakken. Het is iets dat we met de nieuwe gemeenteraad moeten bekijken.” Of een vuurwerkverbod aan de orde is zoals dat onder meer in Duffel en Sint-Katelijne-Waver bestaat? “Wat heeft een verbod voor zin als je het niet kan laten naleven? Ik wil alleen dingen invoeren die ook afdwingbaar zijn.” Het nieuwe stadsbestuur wil het eigen vuurwerk geluidsarm maken, maar dat betreft natuurlijk maar een gedeelte van de hoeveelheid pijlen die in Mechelen met oudjaar de lucht in worden geschoten.

Overigens trad de politie ook op tegen ongeoorloofd vuurwerkgebruik. “Feestvuurwerk afsteken mocht tussen 23.30 en 1 uur, tenminste als daarbij geen overlast werd veroorzaakt bij mensen en dieren. Er werden meerdere processen-verbaal opgesteld – de betrokkenen mogen zich aan een GAS-boete verwachten – en er werd ook vuurwerk in beslag genomen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Precieze cijfers kon de politie vandaag niet bezorgen. De politie kondigde eerder extra toezicht aan op het hinderlijke gebruik van voetzoekertjes en bommetjes en dat gebeurde ook.