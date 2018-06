Dierenarts waarschuwt: "Kattenbaasjes, laat je huisdier niet eindigen als Tyson" DIERENARTS WAARSCHUWT VOOR OPENSTAANDE KIEPRAMEN WANNES VANSINA

14 juni 2018

02u46 174 Mechelen "Kattenbaasjes, verlaat alstublieft je huis niet met de ramen op kiepstand." Die oproep doet de Mechelse dierenarts Bart Vander Kuylen nadat hij dinsdagavond kater Tyson moest laten inslapen nadat die was komen klem te zitten.

Tyson kwam op een ellendige manier aan zijn einde. Terwijl zijn baasje even weg was om de kinderen van school te halen, trachtte de kater via de tuindeur, die op kiepstand stond, naar de tuin te geraken. Het arme dier kwam hopeloos vast te zitten.





De onbesneden en dus hevige kater probeerde zich los te rukken en tekende zo zijn eigen doodvonnis. Na zijn bevrijding bleek zijn achterlijf volledig verlamd. Een kort maar aangrijpend filmpje toont hoe Tyson zich nog met zijn voorpoten tracht voort te slepen. De dierenarts kon niet anders doen dan de kater uit zijn lijden verlossen. "Ik zette een klem op een van de kussentjes van zijn achterpoten, maar hij reageerde daar totaal niet op. Vervolgens zag ik op de foto's waarom: zijn ruggenmerg was volledig over. Hij had het bij zijn poging om los te komen volledig overgetrokken, met blijvende verlamming en permanente incontinentie tot gevolg. Ik kon niet meer doen hem dan hem laten inslapen", vertelt Vander Kuylen.





Het voorval stelt de dierenarts droevig, te meer omdat het niet de eerste keer was dat hij met geklemde katten te maken krijgt. Kiepramen en -deuren blijken levensgevaarlijk voor poezen die het gewend zijn buiten te lopen, maar geen kat die dat weet.





Baasjes bewust maken

"Zo'n dier weet wel waar de buitenlucht vandaan komt. De kat probeert door de kier naar buiten te kruipen, heeft geen grip en zakt naar beneden. Ik heb sinds 1994 mijn praktijk in Walem en heb het zeker al vijftien à twintig keer meegemaakt. Mintens een keer per jaar is het prijs. Gelukkig trekken ze niet altijd hun ruggenmerg over, het hangt wat af van hoelang ze daar hangen. Maar ik heb ook al geweten dat ze een dag later overleden ten gevolge van een bloedklonter."





Om baasjes bewust te maken van het gevaar, verspreidde hij via sociale media een foto en filmpje van Tyson. De gruwelijke beelden maakte hij overigens niet zelf, het baasje deed dat.





"Hoe vreselijk ze ook zijn, het is nodig om de mensen de beelden te laten zien om hen bewust te maken. Zet geen raam op kiepstand en doe je het wel, stop er dan iets tussen. Er bestaan allerlei middeltjes die je kan kopen in de dierenwinkel, maar een houten spie, een bal of handdoek kan ook al voldoende zijn, als ze maar niet naar beneden in de kier kunnen zakken", besluit de dierenarts.