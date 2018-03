Diefstal uit wagens 13 maart 2018

Onbekenden hebben ingebroken in een wagen die geparkeerd stond op de openbare weg in de Boterstraat in Mechelen. De dieven kregen het voertuig open zonder sporen van braak na te laten, ze gingen met de middenconsole aan de haal. Hetzelfde gebeurde bij een voertuig in de Walenstraat, daar werd wél een raam beschadigd. (EDT)