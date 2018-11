Diefstal op dak Sint-Rombouts komt stellingbouwers duur te staan Wannes Vansina

21 november 2018

15u42 0 Mechelen Twee stellingbouwers hebben zich woensdag moeten verantwoorden voor de diefstal van een grote hoeveelheid lood van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Onder meer een track & tracesysteem in hun camionette deed hen de das om: het toonde hun route naar de metaalopkoper. Hun winst, 1.000 euro, valt in het niet in vergelijking met de schadeclaim waarmee ze worden geconfronteerd: 37.000 euro.

Einde maart ging de laatste fase van de buitenrestauratie van de Sint-Romboutskathedraal van start. Over anderhalf jaar zal het project - dat in 1973 van start ging - klaar zijn. In mei stelde de provincie vast dat een grote hoeveelheid van de loden gootbedekking verdwenen was. “200 lopende meter om precies te zijn. Het gaat om opstaande randen in de goot. Ze werden losgetrokken of losgesneden”, zegt beheerder van de Sint-Romboutskathedraal Bram Van der Auwera. De verdenking viel al snel op drie medewerkers van de stellingbouwer, die hun slag klaarblijkelijk ook niet echt goed doordacht hadden. Een track & tracestsysteem in hun camionette maakte het de speurders gemakkelijk om hen te linken aan de feiten. Het voerde immers rechtstreeks naar een opkoper van metaal in Hoboken, waar de dieven op drie verschillende dagen het lood gingen aanbieden. Een van de drie stellingbouwers werd overigens niet vervolgd omdat hij niet wenste mee te werken aan het handeltje van Y.V. (35) uit Schilde en W.V. (30) uit Antwerpen, die het woensdag in Mechelen wel aan de rechter mochten komen uitleggen. Beide bleken karig met woorden, het waren vooral hun advocaten die het woord voerden. “Mijn cliënt is niet de grote gangster”, pleitte de verdediging van W.V.. “Het was niet zijn idee, hij heeft zich laten meeslepen en heeft daar spijt van.” De advocaat schetste de papa van twee als een harde werker die net eind dit jaar schuldenvrij zou zijn. “Sinds zijn 18 moet hij rondkomen met 450 euro per maand. Gezien de vordering van de burgerlijke partij zal hij sowieso worden gestraft. Ik verzoek u om de gunst van opschorting van straf.” De procureur vorderde 8 maanden en 1.200 euro boete, maar zei zich gezien zijn blanco strafblad te kunnen vinden in een werkstraf. “Als dat echt moet, wil ik die wel”, reageerde W.V.. Zijn collega daarentegen riskeert een veel zwaardere sanctie. De aanklager zag geen aanleiding voor gunstmaatregelen en vorderde 18 maanden celstraf en een geldboete van 1.200 euro. Dat omdat Y.V. al 22 veroordelingen opliep, waarvan 7 correctionele. De man was ook pas sinds 3 april weer op vrije voeten. Zijn advocaat vroeg probatie-uitstel. Of zijn cliënt dat ook zal krijgen, is maar de vraag. “Je hebt een strafblad, lapt je voorwaarden aan je laars. Wat kan ik doen? Niet veel hé”, oordeelde de rechter. De provincie Antwerpsen stelde zich burgerlijke partij en vorderde 37.000 euro, een bedrag dat nog kan oplopen. Met andere woorden: als de vordering door de rechtbank wordt bevestigd, dan moeten de daders ongeveer veertig keer zoveel terugbetalen dan dat ze aan hun diefstal verdienden. De schade aan de kathedraal is overigens nog niet hersteld. “De herstelling is als meerwerk opgenomen in de lopende restauratie. Voorlopig heeft de aannemer de goot met rubber dichtgelegd zodat er geen verdere schade kan optreden”, aldus Van der Auwera nog. Opvallend: de twee mannen werken nog steeds voor dezelfde stellingbouwer.