Dief vlucht na te zijn betrapt 24 maart 2018

02u33 0

Een inbreker heeft langs de Brusselpoortstraat geprobeerd om in te breken in een winkel. De dief sloeg een ruit stuk. Hierop ging het winkelalarm af. "De zaakvoerder ontving een melding en ging poolshoogte nemen", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. "Hierop sloeg de verdachte op de vlucht." Of er ook een buit gemaakt werd, is niet geweten. De politie spoort de dief op. (TVDZM)