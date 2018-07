Dief viseert bejaarde dames in Gandhiwijk ZEVEN GRIJPDIEFSTALLEN IN WEEK TIJD 19-JARIGE AANGEHOUDEN TIM VAN DER ZEYPEN

05 juli 2018

02u39 0 Mechelen In de Mechelse Gandhiwijk hebben vorige week maar liefst zeven grijpdiefstallen plaatsgevonden. Telkens waren bejaarde dames tussen zeventig en tachtig jaar oud het slachtoffer. De politie kon een negentienjarige oppakken. Het gerecht onderzoekt nu of hij gelinkt kan worden alle feiten.

In de omgeving van de Tervuursesteenweg in Mechelen-Zuid werd tussen 24 juni en 29 juni opgeschrikt door zeven grijpdiefstallen. Op twee dagen sloeg de dader zelfs twee keer toe. "De dieven gingen er telkens vandoor met de handtassen. Een keer probeerde de dief ook nog de halsketting van een 56-jarige vrouw te stelen. Die diefstal mislukte", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.





Bij alle diefstallen maakte de dief gebruik van een fiets. Vorige week zondag vond het laatste feit plaats. Meteen na de feiten werd de politie ingelicht. Het onderzoek werd opgestart door de recherche van de lokale politie.





Camerabeelden

Via camerabeelden in onder meer de Elf-Novemberstraat kon de politie een mogelijke verdachte in beeld brengen. Bij de politie werd er intern nazicht geleverd en dankzij een wijkagent kwam men uiteindelijk terecht bij een identiteit.





Enkelband

Afgelopen dinsdag viel de politie binnen in de woning van de verdachte. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. "Het gaat om een negentienjarige uit de wijk zelf", bevestigt Claessens. De tiener werd voor onderzoeksrechter Theo Byl gebracht. "Na zijn verhoor besloot de onderzoeksrechter om de verdachte aan te houden. Hij moest echter niet terug naar de gevangenis, hij kreeg een enkelband." Onderzoek zal nu moeten uitmaken of hij ook gelinkt kan worden aan alle zes andere grijpdiefstallen. Volgens gerechtelijke bronnen bestaat er een mogelijkheid dat er meerdere verdachten verantwoordelijk zijn voor de grijpdiefstallen in Mechelen-Zuid.





De negentienjarige zou volgens het parket geen onbekende zijn voor het gerecht. Niet zozeer voor diefstallen maar hij raakte naar verluidt eerder al wel een keer betrokken bij een vechtpartij. De raadsman van de tiener, meester Karel Loncke, wil voorlopig weinig commentaar kwijt. "Mijn cliënt werkt mee aan het onderzoek en heeft een feit (het feit van zondag 29 juni, red.) toegegeven", zegt de strafpleiter. Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Daar zal beslist moeten worden of de jongeman nog langer blijft aangehouden of niet.





In de buurt werd gisteren geschrokken maar meteen ook opgelucht gereageerd. "Ik had het eerder al opgevangen. Sindsdien zit de schrik er wel in en ben ik extra voorzichtig", vertelt een buurtbewoonster. "Ik ben blij dat er iemand is opgepakt. Hopelijk kent hij snel een straf en houden de diefstallen op."