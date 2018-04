Dief tekent verzet aan tegen celstraf 10 april 2018

Ali E., een Tsjetsjeen die enkele jaren geleden met zijn familie naar België is verhuisd, tekende gisteren verzet aan tegen een vonnis. Hij werd daarin schuldig bevonden voor twee inbraken in 2013 en 2015. Gelet op zijn voorgaand gerechtelijke verleden kreeg hij twee jaar effectief. Sylke Vankeerberghen, raadsvrouw van beklaagde, kwam gisteren een autonome probatiestraf vragen. "Hij heeft een drugsverleden achter de rug. Het was ook in dat kader dat hij de feiten pleegde. Hij stal om zijn drugsverslaving te kunnen financieren", aldus de raadsvrouw. "Inmiddels is hij opnieuw op het rechte pad." Door zijn verschillende veroordelingen riskeert hij nu ook om het land uitgezet te worden. Gisteren woonde hij de zitting niet bij. Vonnis volgt op 7 mei. (TVDZM)